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Mickwitz Edelhart
Mickwitz Edelhart
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Древо
Место рождения
Коэру
, Järva vald, Järva maakond
Дата рождения
1814
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
von Mickwitz Dietrich Georg
1778 г.р.
Мать
von Mickwitz (von Glehn) Anna Margarethe
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Von Mickwitz Dietrich Georg
Мать:
Von Mickwitz Anna Margarethe
Коэру
, Järva vald, Järva maakond
Смерть
1819
Коэру
, Järva vald, Järva maakond
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