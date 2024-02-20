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Павличенко Федор Федорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1897

Дата смерти

18.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Павличенко Федор Григорьевич

Мать: Павличенко Мелания Фадеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
18.08.1898
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
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