Вылегжанина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанина Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1942

Дочь: Вылегжанина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вылегжанина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вылегжанин Василий Иванович

Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вылегжанина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вылегжанина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вылегжанин Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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