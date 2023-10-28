Вылегжанина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1942
Дочь: Вылегжанина Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вылегжанина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вылегжанин Василий Иванович
Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вылегжанина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вылегжанина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Вылегжанин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно