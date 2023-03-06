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(Курагина) Наталья Перфиловна
(Курагина) Наталья Перфиловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1750
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Курагина (Махнева) Домна Ульянова
1719 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать:
Курагина Домна Ульянова
Смерть
Неизвестно
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