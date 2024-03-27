Бомштейн Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бомштейн Хаим

Место рождения

с.Захарово Красночикойского района

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн Хаита

с.Захарово Красночикойского района
Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Вассерман Хая

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бомштейн Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бомштейн Семен Михайлович

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Бомштейн Моисей (Михаил)

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лебенсон Зоя

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Воронова Фаина Яковлевна

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна

Упоминание
Неизвестно
примерно в 1936 году был выслан на поселение в г. Канск, Красноярского края.
Смерть
1963
Улан-Удэ
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