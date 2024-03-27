Бомштейн Хаим
Место рожденияс.Захарово Красночикойского района
Дата рождения1888
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бомштейн Арон
Мать: Бомштейн Хаита
с.Захарово Красночикойского района
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Вассерман Хая
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бомштейн Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бомштейн Семен Михайлович
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
08.11.1919
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лебенсон Зоя
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
с.Захарово, Красночикойского района.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Воронова Фаина Яковлевна
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Бомштейн Зина (Зелда) Иосифовна
Упоминание
Неизвестно
примерно в 1936 году был выслан на поселение в г. Канск, Красноярского края.
Смерть
1963
Улан-Удэ