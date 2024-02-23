Чегринец Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Чегринец Александр Петрович
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегринец Лидия Петровна
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегринец Мария Петровна
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегринец Неизвестно Петрович
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегринец Неизвестно Петрович
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегринец Николай Петрович
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чегринец Татьяна
Смерть
Неизвестно