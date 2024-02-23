Чегринец Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегринец Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чегринец Александр Петрович

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегринец Лидия Петровна

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегринец Мария Петровна

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегринец Неизвестно Петрович

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегринец Неизвестно Петрович

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегринец Николай Петрович

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегринец Леонид Петрович

Мать ребёнка: Чегринец Татьяна

Смерть
Неизвестно
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