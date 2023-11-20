Посекун (Крайнюк) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посекун (Крайнюк) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1891 ст.

Муж: Посекун Петр Дамианов

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО И331Оп2Д232, 25 января 1891 года, номер 32 брак государственный крестьянин Петр Дамианов Посекунов, православный, 1-м браком, 23 года, и государственная крестьянка девица Мария Иванова Крайнюкова... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1894 ст.

Сын: Посекун Михаил Петрович

Отец ребёнка: Посекун Петр Дамианов

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
МК Успенской церкви слободы Бутурлиновки, ГАВО И331Оп2Д233, №169. 28/28 октября 1894 года, Родители: Петр Дамианов Посекунов и законная жена его Мария Иванова, оба православные. Восприемники: Михаил... Показать все
Смерть
Неизвестно
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