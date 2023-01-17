Позднякова (Дерюгина) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Дерюгина) Лидия Владимировна

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Место рождения

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

31.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1922

Отец: Дерюгин Владимир Герасимович

Мать: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Степан

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Степан

Смерть
Неизвестно
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