Позднякова (Дерюгина) Лидия Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1922
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Степан
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Степан
Смерть
Неизвестно