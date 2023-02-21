Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Алексеева

Елена Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1781

Сын: Раструбин Яков Филиппов

Отец ребёнка: Раструбин Филипп Гаврилов

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Филипп Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close