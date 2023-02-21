Дубинина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1936

Сын: Дубинин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Дубинин Петр Александрович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Александр Петрович

Отец ребёнка: Дубинин Петр Александрович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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