Назаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Анатолий Иванович

Место рождения

Калининская обл., Максатихинский р-н, Селятский с/с, д. Блудниц

Дата рождения

13.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927

Отец: Назаров Иван Алексеевич

Мать: не указана

Калининская обл., Максатихинский р-н, Селятский с/с, д. Блудниц
Рождение ребёнка
08.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анна

г. Тамбов
Смерть
Неизвестно
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