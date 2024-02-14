Назаров Анатолий Иванович
Место рожденияКалининская обл., Максатихинский р-н, Селятский с/с, д. Блудниц
Дата рождения13.06.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1927
Отец: Назаров Иван Алексеевич
Калининская обл., Максатихинский р-н, Селятский с/с, д. Блудниц
Рождение ребёнка
08.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Анна
г. Тамбов
Смерть
Неизвестно