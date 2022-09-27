Жаковский Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаковский Сергей Владимирович

Жаковский Сергей Владимирович

Место рождения

великий новгород, Новгородская обл. Russian Federation

Дата рождения

17.09.1967

Дата смерти

27.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967

Отец: Жаковский Владимир Иванович

Мать: Жаковская Александра Константиновна

великий новгород, Новгородская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 19.12.2001

Сын: Жаковский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Смерть
27.09.2022
Aleksin, Tula Oblast Russia
Похороны
29.09.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close