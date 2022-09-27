Жаковский Сергей Владимирович
Место рождениявеликий новгород, Новгородская обл. Russian Federation
Дата рождения17.09.1967
Дата смерти27.09.2022
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967
великий новгород, Новгородская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 19.12.2001
Сын: Жаковский Николай Сергеевич
алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Смерть
27.09.2022
Aleksin, Tula Oblast Russia
Похороны
29.09.2022