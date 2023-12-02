Божкова неизвестно 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Божков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дугина Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Божков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Божков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Божков Яков
Смерть
Неизвестно