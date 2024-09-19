Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлевтина Николаевна

Алевтина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вершинин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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