Джавлах / Чавлах / (1-й брак) Деспина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжавлах / Чавлах / (1-й брак) Деспина

Джавлах / Чавлах / (1-й брак) Деспина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кирикия Ставрульевна

Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович

Бракосочетание
С 1823 по 1839

Муж: Чавлах Ставрул Янович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Ставрулова

Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Ставрулева

Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Джавлах / Чавлах / Юрий Ставрулович

Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Джавлах / Чавлах / Георгий Ставрулович

Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович

Смерть
До 1839
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close