Джавлах / Чавлах / (1-й брак) Деспина
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кирикия Ставрульевна
Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович
Бракосочетание
С 1823 по 1839
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Ставрулова
Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Ставрулева
Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Джавлах / Чавлах / Юрий Ставрулович
Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Джавлах / Чавлах / Георгий Ставрулович
Отец ребёнка: Чавлах Ставрул Янович
Смерть
До 1839