Яровицина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1956
Дата смерти03.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1956
Мать: Глушкова Мария
Рождение ребёнка
20.04.1979
Дочь: Дмитриева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кустов Александп Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илларионова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яровицын Павел Фёдорович
Смерть
03.02.2023