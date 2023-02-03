Яровицина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровицина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1956

Дата смерти

03.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1956

Отец: не указан

Мать: Глушкова Мария

Рождение ребёнка
20.04.1979

Дочь: Дмитриева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кустов Александп Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илларионова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровицын Борис Павлович

Отец ребёнка: Яровицын Павел Фёдорович

Смерть
03.02.2023
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