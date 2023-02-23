Ефремова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно