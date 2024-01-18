Пинчук (Пинчук) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Пинчук) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
г.Атбасар Акмолинской области
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