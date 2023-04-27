Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусиенко Иван Андреевич

Мать: Мусиенко Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
17.07.1996

Сын: Шенин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.09.2002

Сын: Шенин Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
20.08.2006

Дочь: Шенина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.02.2015

Дочь: Шенина Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенин Сергей Александрович

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