Шенина (Мусиенко) Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусиенко Иван Андреевич
Мать: Мусиенко Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
17.07.1996
Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.09.2002
Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
20.08.2006
Дочь: Шенина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
23.02.2015
Дочь: Шенина Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Шенин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно