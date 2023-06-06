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Платонов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Платонов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Платонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Платонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Маруся Васильевна

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Платонов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Кузнечикова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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