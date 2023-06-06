Платонов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Платонов Александр
Рождение ребёнка
До 1923
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1923
Сын: Платонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Маруся Васильевна
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Кузнечикова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Платонова Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно