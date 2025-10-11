Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна 19.01.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 19.01.1855 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умерла 1942

Отец
Виноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
Мать
Виноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
Супруги
Калишев Артемон Петрович13.04.1851 ст. г.р.
Дети
Калишев Леонид Артемонович14.01.1876 ст. г.р.
Калишев Владимир Артемонович1877 ст. г.р.
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Место
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Рождение
19.01.1855 ст.

Отец: Виноградов Фёдор Иванович

Мать: Виноградова Елизавета Николаевна

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-VCKT?i=593 По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)" родилась 18.01.1855

Крещение
23.01.1855 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Восприемники: Села Иевлево Николаевской церкви священник Михаил Иоаннов Неаронов и Московского мещанина Моисея Ермолаева Кирсанова жена Мария Михаилова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M- VCKT?i=593

Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Муж: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Поручители по жениху: села Маслова священник Николай Казьмин Ильинский и Богородицкого уезда села Плёс диакон Михаил Николаев Соболев; по невесте: отставной фельдшер и кандидат Евдоким Сергеев и причисленный к обществу крестьянин Г. Игнатова, безземельный крестьянин Иван Михайлов Бурков. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-QL89?cat=752387&i=910&cc=5000050

Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Калишев Леонид Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-DVMS?i=643&cat=781016

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Калишев Владимир Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Год рождения взят из записи о смерти https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-NKR5?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.

Сын: Калишев Николай Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Дата взята с памятника

Рождение ребёнка
18.11.1884 ст.

Сын: Калишев Евгений Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-ZHX?i=39

Рождение ребёнка
04.02.1886 ст.

Дочь: Калишева Анфиса Артемоновна

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-CB8S

Рождение ребёнка
21.10.1887 ст.

Дочь: Калишева Нина Артемоновна

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-KZ3C?i=977&cat=767779

Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.

Сын: Калишев Валентин Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-F7WK?i=785

Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.

Сын: Калишев Александр Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-DWTY?i=570&cc=5000050

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Калишев Игорь Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Смерть
1942

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