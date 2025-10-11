Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна
женский, родилась 19.01.1855 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умерла 1942
ОтецВиноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
МатьВиноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
Супруги
Дети
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- РодственникиРодственники
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Сын: Калишев Леонид Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Владимир Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Николай Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Евгений Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Дочь: Калишева Анфиса Артемоновна
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Дочь: Калишева Нина Артемоновна
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Валентин Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Александр Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Сын: Калишев Игорь Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-VCKT?i=593 По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)" родилась 18.01.1855