Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1855 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855 ст.
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.
Сын: Калишев Леонид Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Калишев Владимир Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калишев Николай Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Калишев Евгений Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Калишева Анфиса Артемоновна
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Калишева Нина Артемоновна
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Калишев Валентин Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Калишев Игорь Артемонович
Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942