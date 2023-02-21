Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калишева (Виноградова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1855 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855 ст.

Отец: Виноградов Фёдор Иванович

Мать: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Калишев Леонид Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Калишев Владимир Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калишев Николай Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Калишев Евгений Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Калишева Анфиса Артемоновна

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Калишева Нина Артемоновна

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Калишев Валентин Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Калишев Игорь Артемонович

Отец ребёнка: Калишев Артемон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калишев Артемон Петрович

Смерть
1942
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