Гнедова Дария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова Дария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнедов Иван Егоров

Рождение ребёнка
06.11.1871

Сын: Гнедов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров

Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Сын: Гнедов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров

Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Гнедов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров

Смерть
После 1902

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