Гнедова Дария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнедов Иван Егоров
Рождение ребёнка
06.11.1871
Сын: Гнедов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров
Рождение ребёнка
29.05.1882
Сын: Гнедов Феодор Иванов
Отец ребёнка: Гнедов Иван Егоров
Смерть
После 1902