Мерзликина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Мерзликин Алексей

Отец ребёнка: Мерзликин Иван

с. Белая глина, Ставропольская губерния, Российская империя
Возможно год рождения 1914, т.к приписал 2 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзликин Иван

Отец ребёнка: Мерзликин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Иван

Смерть
Неизвестно
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