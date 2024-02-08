Мерзликина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1916
Сын: Мерзликин Алексей
Отец ребёнка: Мерзликин Иван
с. Белая глина, Ставропольская губерния, Российская империя
Возможно год рождения 1914, т.к приписал 2 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзликин Иван
Отец ребёнка: Мерзликин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерзликин Иван
Смерть
Неизвестно