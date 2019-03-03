Фадеева Зинаида Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Зинаида Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1934

Дата смерти

03.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1966

Дочь: Осипова Марина Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова Светлана Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Валентина Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаблева Анна Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяканова Ангелина Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Минадора Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Олимпиада Юлиановна

Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович

Смерть
03.03.2019
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