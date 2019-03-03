Фадеева Зинаида Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1934
Дата смерти03.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1966
Дочь: Осипова Марина Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова Светлана Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Валентина Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкаблева Анна Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тяканова Ангелина Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Минадора Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Олимпиада Юлиановна
Отец ребёнка: Фадеев Юлиан Петрович
Смерть
03.03.2019