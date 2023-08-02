Шашенков Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Шашенков Михаил Никонорович
Мать: Шашенкова Марфа Марфа
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашенкова Валентина Юрьевна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Чепига Лилия Викторовна
Мать ребёнка: Шашенкова Валентина Юрьевна
Смерть
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Похороны
Неизвестно