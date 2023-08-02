Шашенков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашенков Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шашенков Михаил Никонорович

Мать: Шашенкова Марфа Марфа

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашенкова Валентина Юрьевна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Чепига Лилия Викторовна

Мать ребёнка: Шашенкова Валентина Юрьевна

Смерть
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
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