Кропачёва (Самойлова) Соломония, София, Соня Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачёва (Самойлова) Соломония, София, Соня Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Никифор

Мать: Самойлова Вера

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Зайцева Нина Иоановна

Отец ребёнка: Кропачёв Иоан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Валентина Иоановна

Отец ребёнка: Кропачёв Иоан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропачёв Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачёв Иоан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропачёв Юра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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