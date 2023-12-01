Кропачёва (Самойлова) Соломония, София, Соня Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Никифор
Мать: Самойлова Вера
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Зайцева Нина Иоановна
Отец ребёнка: Кропачёв Иоан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Валентина Иоановна
Отец ребёнка: Кропачёв Иоан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропачёв Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропачёв Юра
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область