Дьяченко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1970

Отец: Дьяченко Иван Яковлевич

Мать: Дьяченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1994

Дочь: Дьяченко Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Владимировна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.10.2000

Сын: Дьяченко Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Татьяна Владимировна

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