Дьяченко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1970
Отец: Дьяченко Иван Яковлевич
Мать: Дьяченко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1994
Дочь: Дьяченко Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Владимировна
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.10.2000
Сын: Дьяченко Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно