Свиридов Виктор Михайлович
Место рождениядер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти11.03.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Гражданство
19.08.1927
дер. Подмакарьево Милославский район Рязанская область Россия
Рождение ребёнка
06.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Селты Селтинского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
26.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Игра Игринского района Удмуртской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2003
г.Ижевск