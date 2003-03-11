Свиридов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Виктор Михайлович

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Место рождения

дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

дер.Подмакарьево Милославский район Рязанская область
Гражданство
19.08.1927
дер. Подмакарьево Милославский район Рязанская область Россия
Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Селты Селтинского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
26.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Игра Игринского района Удмуртской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.03.2003
г.Ижевск
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