Миннебаева (Хакимова) Фюза Канзельхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннебаева (Хакимова) Фюза Канзельхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939

Отец: Хакимов Канзельхак Габдельхакович

Мать: Хакимова Савия

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Миннебаев Франиль Фанилевич

Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович

Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: Давлетбаева Флюза Фанилевна

Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович

Рождение ребёнка
12.05.1963

Дочь: Мухутдинова Люза Фанилевна

Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович

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