Миннебаева (Хакимова) Фюза Канзельхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939
Отец: Хакимов Канзельхак Габдельхакович
Мать: Хакимова Савия
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Миннебаев Франиль Фанилевич
Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович
Рождение ребёнка
01.09.1960
Дочь: Давлетбаева Флюза Фанилевна
Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович
Рождение ребёнка
12.05.1963
Дочь: Мухутдинова Люза Фанилевна
Отец ребёнка: Миннебаев Фаниль Минигазимович