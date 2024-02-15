(Семейникова) Соломония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семейникова) Соломония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1888

Отец: Семейников Василий

Мать: Анисия

Смерть
Неизвестно
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