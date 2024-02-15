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(Семейникова) Соломония
(Семейникова) Соломония
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1888
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семейников Василий
Мать
Анисия
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1888
Отец:
Семейников Василий
Мать:
Анисия
Смерть
Неизвестно
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