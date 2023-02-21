Воробьев Александр Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Александр Авдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Федосеева Анна Александровна

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Кузьминична

Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Николай Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Кузьминична

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