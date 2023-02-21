Воробьев Александр Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Федосеева Анна Александровна
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Кузьминична
Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Николай Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Кузьминична