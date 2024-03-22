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Франческо Грассо

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Место рождения

Палермо

Дата рождения

13.03.1919

Дата смерти

07.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919

Отец: Вито Грассо

Мать: Барбара Грассо

Рождение ребёнка
08.12.1939

Сын: Аматоре Грассо

Мать ребёнка: Антоньетта Грассо

Рождение ребёнка
28.05.1944

Сын: Сальвадоре Грассо

Мать ребёнка: Антоньетта Грассо

Рождение ребёнка
18.10.1947

Дочь: Лучия Грассо

Мать ребёнка: Антоньетта Грассо

Смерть
07.12.1966
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