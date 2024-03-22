Франческо Грассо
Место рождения
Дата рождения13.03.1919
Дата смерти07.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1919
Отец: Вито Грассо
Мать: Барбара Грассо
Рождение ребёнка
08.12.1939
Сын: Аматоре Грассо
Мать ребёнка: Антоньетта Грассо
Рождение ребёнка
28.05.1944
Сын: Сальвадоре Грассо
Мать ребёнка: Антоньетта Грассо
Рождение ребёнка
18.10.1947
Дочь: Лучия Грассо
Мать ребёнка: Антоньетта Грассо
Смерть
07.12.1966