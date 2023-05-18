Молодых (Минакова) Ирина Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых (Минакова) Ирина Иларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Минаков Иларион Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кириллова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.

Дочь: Березуцкая Елена Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Семёно-Александровка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Младых Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.03.1894

Сын: Младых Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Клейменова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Младых Акилина васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Младых Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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