Молодых (Минакова) Ирина Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Минаков Иларион Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кириллова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.
Дочь: Березуцкая Елена Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Семёно-Александровка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1891
Сын: Младых Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.03.1894
Сын: Младых Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Клейменова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Младых Акилина васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.08.1905
Сын: Младых Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно