Антошина (Птицына) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошина (Птицына) Анна

Антошина (Птицына) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
02.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошин Иван

Смерть
Неизвестно
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