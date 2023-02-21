Антошина (Птицына) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
02.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антошин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антошин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антошин Иван
Смерть
Неизвестно