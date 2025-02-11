Martens (Penner) Aganetha 07.11.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Martens (Penner) Aganetha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.11.1846, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 1927

Мать
(Dueck) AganethaНеизвестно г.р.
Отец
Penner GerhardНеизвестно г.р.
Супруги
Martens Peter Gerhard D19.02.1843 г.р.
Дети
Martens Gerhard Peter04.11.1867 г.р.
Martens Peter P P27.10.1869 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1846

Отец: Penner Gerhard

Мать: (Dueck) Aganetha

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
24.10.1865

Муж: Martens Peter Gerhard D

Супруг(-а): Aganetha Martens (Penner)

Рождение ребёнка
04.11.1867

Сын: Martens Gerhard Peter

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Martens Peter P P

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
28.11.1871

Сын: Martens Jacob Peter P

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Neubergthal, Nepluyevka Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: Block (Martens) Anna

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Kampen (Martens) Aganetha P P

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
11.12.1878

Дочь: Sawatski (Martens) Maria

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: (Martens) Margaretha

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: (Martens) Katharina

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Martens Martin

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Neubergthal, Nepluyevka Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

Рождение ребёнка
16.06.1886

Сын: Martens David

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Рождение ребёнка
10.01.1888

Дочь: (Martens) Margaretha

Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D

Смерть
1927

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