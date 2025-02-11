Martens (Penner) Aganetha
женский, родилась 07.11.1846, Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 1927
Мать(Dueck) AganethaНеизвестно г.р.
ОтецPenner GerhardНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Penner Gerhard
Мать: (Dueck) Aganetha
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Сын: Martens Peter P P
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: Block (Martens) Anna
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: Kampen (Martens) Aganetha P P
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: Sawatski (Martens) Maria
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: (Martens) Margaretha
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: (Martens) Katharina
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Сын: Martens Martin
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Сын: Martens David
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D
Дочь: (Martens) Margaretha
Отец ребёнка: Martens Peter Gerhard D