Кузнецов Александр Сергеевич
Место рожденияст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Дата рождения04.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1954
ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
22.05.1979
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1984
Дочь: Курова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Петровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно