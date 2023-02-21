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Кузнецов Александр Сергеевич

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Место рождения

ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.

Дата рождения

04.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1954

Отец: Кузнецов Сергей Павлович

Мать: Кузнецова Ираида Петровна

ст. Баженова, Белоярский район, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
22.05.1979

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
23.08.1984

Дочь: Курова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Антонина Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Антонина Петровна

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