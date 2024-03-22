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Степан Ефимов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ефим Васильев

Мать: Аксинья Иванова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Никифор Степанов

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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