Степан Ефимов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ефим Васильев
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никифор Степанов
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Михайлова
Смерть
Неизвестно