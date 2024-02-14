Самонова (Фетисова) Мария Андреевна
Место рожденияРоссия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.
Дата рождения1897
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Фетисов Андрей
Мать: Фетисовa Екатерина
Россия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1994
г. Москва, СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, уч. 1А