Самонова (Фетисова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самонова (Фетисова) Мария Андреевна

Место рождения

Россия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.

Дата рождения

1897

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Фетисов Андрей

Мать: Фетисовa Екатерина

Россия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1994
г. Москва, СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, уч. 1А
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