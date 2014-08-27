Дегтярёва Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Светлана Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1979

Дата смерти

Между 27.08.2014 и 28.08.2014

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1979

Отец: Дегтярёв Валерий Геннадьевич

Мать: Дегтярёва Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Игорь Юрьевич

Рождение ребёнка
27.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Игорь Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Игорь Юрьевич

Смерть
Между 27.08.2014 и 28.08.2014
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