Дегтярёва Светлана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1979
Дата смертиМежду 27.08.2014 и 28.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1979
Рождение ребёнка
25.10.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
27.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Игорь Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Игорь Юрьевич
Смерть
Между 27.08.2014 и 28.08.2014