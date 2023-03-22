Синева (Сальникова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Сальникова) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Виктор Иванович

Мать: Сальникова Любовь

Рождение ребёнка
11.08.2009

Сын: Синев Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Синев Евгений Геннадьевич

Рождение ребёнка
24.06.2019

Дочь: Синева Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Синев Евгений Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синев Евгений Геннадьевич

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