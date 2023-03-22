Синева (Сальникова) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сальников Виктор Иванович
Мать: Сальникова Любовь
Рождение ребёнка
11.08.2009
Сын: Синев Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Синев Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
24.06.2019
Дочь: Синева Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Синев Евгений Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно