(Волкова) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Место жительства
До 10.10.1852
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в Мальково из деревни Заозерной
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно