Grinbaum Shmuel לייב
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: קרליץ לאה
Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל
Смерть
1973