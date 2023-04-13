Grinbaum Shmuel לייב — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grinbaum Shmuel לייב

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: קרליץ לאה

Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Grinbaum Rachel גיטל

Смерть
1973
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