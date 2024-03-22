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Бурлакова Ксения Павлова

Место рождения

Клементьево, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Клементьево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
15.01.1882

Муж: Бурлаков Михаил Николаев

Поручители жениха кр-не д. Макарово Григорий Петров, с. Клементьево Михаил Елпидифоров и отпускной унтер офицер Антон Семенов Поручители невесты д.Бурцево кр. Михаил Андреев, д. Ратчино кр. Ефим Конс... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1894 ст.

Сын: Бурлаков Иоаким Михайлов

Отец ребёнка: Бурлаков Михаил Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянский сын Михаил Максимов Антонов д. Игумново крестьянская жена Параскева Андрианова
Смерть
Неизвестно
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