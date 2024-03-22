Бурлакова Ксения Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
15.01.1882
Поручители жениха кр-не д. Макарово Григорий Петров, с. Клементьево Михаил Елпидифоров и отпускной унтер офицер Антон Семенов Поручители невесты д.Бурцево кр. Михаил Андреев, д. Ратчино кр. Ефим Конс... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Бурлаков Михаил Николаев
Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Макарово крестьянский сын Михаил Максимов Антонов д. Игумново крестьянская жена Параскева Андрианова
Смерть
Неизвестно