Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Саляхова Камилла Рустемовна
Саляхова Камилла Рустемовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2012
Пол
Женский
Отец
Вафин Рустем Ревгатович
1970 г.р.
Мать
Саляхова Альбина Маслявеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2012
Отец:
Вафин Рустем Ревгатович
Мать:
Саляхова Альбина Маслявеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия