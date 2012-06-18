Саляхова Камилла Рустемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхова Камилла Рустемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2012

Отец: Вафин Рустем Ревгатович

Мать: Саляхова Альбина Маслявеевна

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