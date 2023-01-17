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Тихонов Владимир Александрович

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Место рождения

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1910

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тихонов Александр Иванович

Мать: Тихонова Пелагея Андреевна

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Тихонов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тихонов Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кожокова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1951

Дочь: Фатеева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Зоя Ивановна

Смерть
1980
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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