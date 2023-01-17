Тихонов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1980
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тихонов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тихонов Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кожокова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1951
Дочь: Фатеева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Зоя Ивановна
Смерть
1980
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область