(Логинова) Авдотья Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Логинов Максим Петров
Мать: Логинова Марья Аверкиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Желонская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762