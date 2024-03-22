(Логинова) Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова) Авдотья Максимова

Место рождения

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Логинов Максим Петров

Мать: Логинова Марья Аверкиева

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Желонская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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