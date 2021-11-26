Крушельницкая (Радина) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая (Радина) Лариса Петровна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1927

Дата смерти

26.11.2021

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927

Отец: Радин Петр Васильевич

Мать: Сулина Калиса Прокопьевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крушельницкий Анатолий Николаевич

Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крушельницкий Анатолий Николаевич

Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крушельницкий Анатолий Николаевич

Копенкина, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.11.2021
Александровка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: старость
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