Крушельницкая (Радина) Лариса Петровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1927
Дата смерти26.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927
Отец: Радин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1949
Рождение ребёнка
10.02.1952
Рождение ребёнка
24.02.1962
Копенкина, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.11.2021
Александровка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: старость