Елычкина Аксинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елычкина Аксинья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 174, №51)
Бракосочетание
До 1804

Муж: Елычкин Яков Терентьев

Скорее всего у Аксиньи это второй брак. Первый муж Матвей Евстафьев умер в 1798 году (РС 1811 года, лист 765об., №40) и от него остался сын Федот Матвеев (~1799 г.р.), который потом идет племяником у ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Елычкин Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Елычкин Яков Терентьев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об., №50). Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об., №51). Упоминается... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Елычкин Артамон (Автамон) Яковлев

Отец ребёнка: Елычкин Яков Терентьев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об., №50). Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об., №51) Мать указана ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Федот Матвеев

Отец ребёнка: не указан

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 765об., №40) - сын умершего Матвея Евстафьева
Смерть
Неизвестно
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