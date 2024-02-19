Елычкина Аксинья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 174, №51)
Бракосочетание
До 1804
Скорее всего у Аксиньи это второй брак. Первый муж Матвей Евстафьев умер в 1798 году (РС 1811 года, лист 765об., №40) и от него остался сын Федот Матвеев (~1799 г.р.), который потом идет племяником у ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Елычкин Яков Терентьев
Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об., №50). Упоминается в возрасте 11 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об., №51). Упоминается... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Елычкин Артамон (Автамон) Яковлев
Отец ребёнка: Елычкин Яков Терентьев
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об., №50). Упоминается в возрасте 7 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об., №51) Мать указана ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Федот Матвеев
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 765об., №40) - сын умершего Матвея Евстафьева
Смерть
Неизвестно