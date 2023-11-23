Писарев Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1919

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Татьяна Петровна

Смерть
1991
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