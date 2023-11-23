Писарев Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1919
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991