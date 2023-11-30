Шишкин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1939
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939
Отец: Шишкин Александр Иванович
Мать: Шишкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1964
Дочь: Кулик Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Галина Константиновна
Рождение ребёнка
25.03.1966
Дочь: Гузий Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Галина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно