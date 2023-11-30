Шишкин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: Шишкин Александр Иванович

Мать: Шишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1964

Дочь: Кулик Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Галина Константиновна

Рождение ребёнка
25.03.1966

Дочь: Гузий Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Галина Константиновна

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